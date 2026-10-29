أمير هشام يكشف رد شيكو بانزا بشأن وجود علاقة مع موظفة في أحد الفنادق

كشف الإعلامي أمير هشام عن البيان التوضيحي الذي أصدره شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي، للرد على الشائعات والمعلومات المتداولة بشأنه.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ناقلاً عن اللاعب

«بيان توضيحي من شيكو بانزا لاعب الزمالك على حسابه الشخصي

أنا شيكو بانزا، أتقدم بهذا البيان لتوضيح موقفي بشأن المعلومات المتداولة حول ادعاءات بوجود علاقة مع موظفة في أحد الفنادق في رواندا. أنفي بشكل قاطع الاتهامات المنسوبة إليّ، وأعتبر المعلومات المنشورة عني كاذبة، ويجري التعامل مع الموقف بجدية وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة.»

وتأتي هذه الأنباء في ظل الجدل المثار حول ما تردد بشأن رحلة الزمالك إلى رواندا

و على جانب اخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً مثيراً على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.