أزمة إمام عاشور تدخل النفق المظلم في الأهلي| خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن كواليس استبعاد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من قائمة مباراة مودرن سبورت، للمرة الثانية، في ظل تحركات داخل الجهاز الفني لإعادة تقييم موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة.

تطورات أزمة إمام عاشور في الأهلي

وأكد المصدر أن إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة عضلية، مشيرًا إلى أن استبعاده لا يرتبط بأسباب طبية، وإنما يأتي في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة، الذي يسعى إلى الاعتماد على العناصر الأكثر جاهزية والاعتماد على اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة للفريق.

وأضاف المصدر أن الاستبعاد الأول لإمام عاشور جاء من قائمة الأهلي أمام كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يتكرر الأمر مجددًا أمام مودرن سبورت، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن موقف اللاعب داخل حسابات الجهاز الفني خاصة إن الاستبعاد فني في كل مرة.

وأشار المصدر إلى وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لتجميد مشاركة اللاعب لحين استعادة مستواه الفني المعروف، على أن يتحدد موقفه من العودة إلى المباريات وفقًا لتقييم الجهاز الفني ومدى استجابته للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه الأهلي إلى فرض حالة من الانضباط والتركيز داخل الفريق، مع التأكيد على أن المشاركة في المباريات تخضع للحسابات الفنية وتقييم مستوى اللاعبين، في ظل المنافسة على تحقيق أهداف النادي خلال الموسم الحالي.