برلمانية: قمة موسكو فرصة لتعزيز الشراكات التنموية وحماية مصالح الشعوب

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الأفريقية بالعاصمة الروسية موسكو تعكس أهمية التحرك المصري لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة للتنمية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يخدم المصالح المصرية والأفريقية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة الدولية.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم، إن القمة تمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات الروسية الأفريقية إلى مرحلة أكثر ارتباطا بالمشروعات التنموية والاستثمارات الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاقتصادات الأفريقية، والاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدة أن مستقبل القارة يتطلب شراكات تقوم على المصالح المتبادلة واحترام أولويات الدول الأفريقية وحق شعوبها في التنمية.

تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

وأضافت عضو مجلس النواب أن الرسائل التي طرحها الرئيس السيسي بشأن تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمائي والتجارة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة تعكس أهمية التعامل مع ملفات التنمية بصورة متكاملة، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الأزمات العالمية.

وأوضحت العسيلي أن التعاون المصري الروسي يمتلك فرصا واعدة لدعم التنمية الاقتصادية، في ضوء المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللذان يمثلان مجالين مهمين للتعاون في الطاقة والصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وشددت النائبة على أن تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا يرتبط بتهيئة بيئة إقليمية مستقرة، واحترام سيادة الدول، والالتزام بقواعد القانون الدولي، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن المائي والنزاعات الإقليمية، مؤكدة أن الحلول السياسية والتعاون المشترك يمثلان الطريق الأكثر فاعلية للحفاظ على استقرار الشعوب وحماية مقدراتها.

مدى القدرة على تحويل مخرجاتها إلى برامج تنفيذية

وأكدت العسيلي أن أهمية القمة لا تتوقف عند انعقاد اللقاءات وتبادل الرؤى، وإنما تمتد إلى مدى القدرة على تحويل مخرجاتها إلى برامج تنفيذية ومشروعات واضحة تحقق عائدا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا، وتدعم التجارة والاستثمار وتفتح آفاقا أوسع أمام الشباب الأفريقي.

واختتمت النائبة نجلاء العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم التعاون الأفريقي وتعزيز الشراكات الدولية التي تخدم أهداف التنمية والاستقرار، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات حقيقية تسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب القارة.