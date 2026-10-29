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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محمد شلبي: رسائل الرئيس السيسي من موسكو تدعم التنمية المستدامة

المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة
محمد الشعراوي

أكد المهندس محمد شلبي، أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الأفريقية بالعاصمة موسكو تعكس أهمية تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية قادرة على دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار، وحماية مقدرات الشعوب، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأوضح  أن رسائل الرئيس السيسي خلال القمة تبرز أهمية الانتقال بالعلاقات الدولية من أطر التفاهم السياسي إلى تعاون عملي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال توسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري، ونقل التكنولوجيا، ودعم المشروعات الإنتاجية التي تسهم في بناء اقتصادات أكثر قوة وقدرة على مواجهة الأزمات.

وأشار أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة إلى أن التنمية المستدامة تمثل أحد أهم المسارات لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا يتطلب تكامل الجهود بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعوب، واحترام سيادة الدول، وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأضاف  أن التعاون المصري الروسي يمتلك فرصًا واسعة للتطور في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والاستثمار، لافتًا إلى أن المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل نماذج مهمة للتعاون الاقتصادي الذي يدعم نقل الخبرات والتكنولوجيا، ويعزز القدرات الإنتاجية، ويفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات.

وأكد أن الملفات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تمثل أولويات رئيسية في مسيرة التنمية الأفريقية، مشددًا على أهمية تبني رؤى متكاملة توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية، وتدعم الاستخدام المستدام للإمكانات المتاحة بما يحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة.

ولفت إلى أن حماية مقدرات الشعوب لا تقتصر على صون الموارد والثروات، بل تشمل أيضًا الحفاظ على استقرار الدول، ودعم قدرتها على تحقيق التنمية، وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مؤكدًا أن التعاون القائم على احترام القانون الدولي والحوار والحلول السياسية يمثل أساسًا مهمًا لمعالجة التحديات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وشدد على أهمية وضع الشباب في صدارة الخطط التنموية، باعتبارهم قوة رئيسية في بناء المستقبل، موضحًا أن الاستثمار في التعليم والتدريب والابتكار وريادة الأعمال يتيح فرصًا أوسع أمام الأجيال الجديدة للمشاركة في التنمية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية.

واختتم المهندس محمد شلبي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الشراكات الدولية يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج حقيقية يشعر بها المواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو تحسين مستوى المعيشة، أو دعم الإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون الروسي الأفريقي يمثل فرصة مهمة لدفع جهود التنمية وترسيخ الاستقرار، بما يخدم مصالح مصر وشعوب القارة الأفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الروسية الأفريقية موسكو التنمية المستدامة التحديات السياسية والاقتصادية المتسارعة

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