برلماني: التنسيق بين مصر وروسيا يدعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات

أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن جلسة المباحثات المشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال أعمال القمة الروسية الإفريقية، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال إن تأكيد الرئيس السيسي أهمية مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أبرز مشروعات التعاون المصري الروسي، يجسد رؤية الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم خطط التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجا للشراكة الدولية القائمة على تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف النائب محمد مظلوم، أن التعاون بين القاهرة وموسكو يمتد إلى قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والأمن الغذائي، بما يفتح آفاقا جديدة لدعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أهمية استثمار اللقاءات الرئاسية في دفع المشروعات المشتركة إلى الأمام، وتوسيع مجالات التعاون مع روسيا، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ويحقق عوائد تنموية ملموسة، لافتا إلى أن الشراكة المصرية الروسية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز العلاقات الدولية المتوازنة، واستمرار التنسيق بين قيادتي البلدين يساهم في دعم المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.