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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في اتصال هاتفي.. عبدالعاطي يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي التطورات الإقليمية

صورة توضيحية
صورة توضيحية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الأربعاء ٢٨ أكتوبر، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الأزمة وتلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.

كما تم التطرق لمستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشدداً على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية لمساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة بملكية وقيادة ليبية، تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها. كما تم تناول مسالة ترسيم الحدود البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وعلي رأسها الاتفاقية الدولية لقانون البحار .

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية ترسيم الحدود البحرية ليبيا

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