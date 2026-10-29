رئيس الوزراء: تطوير التعليم ومواكبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لتوفير فرص عمل جديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل، بالتوازي مع تطوير منظومة التعليم، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن طبيعة العمل اختلفت بشكل كبير عما كانت عليه قبل 20 عامًا، في ظل ظهور العلوم البينية والتخصصات الحديثة، واعتماد العديد من الوظائف على التكنولوجيا المتطورة والمهارات الرقمية.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في مسيرة الإصلاح والتنمية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية الشاملة وتطوير مختلف القطاعات يحتاجان إلى الوقت، في ضوء التراكمات والتحديات والأزمات التي واجهت الدولة على مدار أكثر من 50 عامًا.

متطلبات سوق العمل الجديد

وأشار إلى أن جهود التنمية بدأت في ظل العديد من الأزمات والتحديات، وهو ما يتطلب مواصلة العمل والإصلاح، مع التركيز على تطوير التعليم وتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الجديد.