رئيس الوزراء ومفتي الجمهورية يفتتحان فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس.. صور

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور، نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الخميس، فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس، بحضور المستشار محمد حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحسن الرداد، وزير العمل، والشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، واللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات.

افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية أن افتتاح فرع دار الإفتاء بالسويس يمثل امتدادًا لرسالة دار الإفتاء العلمية والمجتمعية، ويجسد حرصها على الوصول بخدماتها إلى المواطنين في مختلف المحافظات، بما يتيح لهم الحصول على الفتاوى الشرعية المنضبطة التي تستند إلى صحيح الدين، وتراعي واقع الناس وتستجيب لاحتياجاتهم وتساؤلاتهم في ضوء منهج علمي يجمع بين أصالة المرجعية الشرعية وفهم متغيرات الواقع، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات الإفتائية يعزز التواصل المباشر مع الجمهور ويدعم دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع.

وأوضح فضيلته أن الفتوى الرشيدة تؤدي دورًا محوريًّا في بناء الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تستغل الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها، مؤكدًا أهمية اضطلاع المؤسسات الدينية بمسؤوليتها في بيان حقيقة الإسلام القائمة على الرحمة والاعتدال، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، وتقديم خطاب ديني مستنير يعالج قضايا المجتمع بوعي ومسؤولية، ويجمع بين التأصيل الشرعي والفهم الدقيق للواقع.

ويُقام فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس في شارع الجلاء أمام مبنى المحافظة، على مساحة أرض تبلغ نحو 1000 متر مربع، ويضم منظومة متنوعة من الخدمات الإفتائية والمجتمعية، تشمل الفتوى الشفوية، ولجان فض النزاع، والحوار، والإرشاد الأسري، بما يتيح تقديم الدعم الشرعي والإرشادي للمواطنين، ويسهم في التعامل مع القضايا الأسرية والمجتمعية وفق منهج علمي منضبط، يعزز الاستقرار الأسري ويكرس ثقافة الحوار والتفاهم.

كما يضم الفرع قاعات مخصصة للبرامج التدريبية والتثقيفية التي تشمل دورات الإرشاد الأسري، والتدريب، إلى جانب البرامج الدينية والتثقيفية الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، بما يدعم جهود دار الإفتاء في تأهيل الكوادر الدينية وتطوير مهاراتها، ونشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، وتوسيع نطاق الاستفادة من خبراتها العلمية والإفتائية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وتحديات الواقع المعاصر.

ويأتي افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بالسويس في إطار جهود الدار لتطوير منظومة خدماتها والتوسع في انتشارها الجغرافي، وتعزيز حضورها المجتمعي، وتقديم الفتوى المنضبطة التي تستند إلى صحيح الدين وتراعي مستجدات العصر، بما يدعم رسالتها في ترسيخ الفهم الصحيح للإسلام، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، والإسهام في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة الأفكار المغلوطة والتحديات الفكرية المعاصرة.