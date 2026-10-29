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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"قطر للطاقة" تتفق على شراء 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

"قطر للطاقة
"قطر للطاقة
أ ش أ

أعلنت قطر للطاقة توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة /وودسايد إنرجي للاستثمارات/ لشراء ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال، الذي يتم إنشاؤه حاليا على ساحل الخليج الأمريكي.

وأوضحت قطر للطاقة، في بيان بثته وكالة الانباء القطرية "قنا" اليوم / الخميس /، أنه بموجب الاتفاقية، ستتم عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال على أساس "تسليم على ظهر السفينة" (FOB)، ومن المتوقع أن تبدأ في عام 2030 لمدة 20 عاما.

وقد تم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم بحضور كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيدة ليز ويستكوت الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد إنرجي.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن سعادته بتعزيز المحفظة التجارية العالمية لقطر للطاقة من الغاز الطبيعي المسال، من خلال إبرام اتفاقية جديدة طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد سعادته أن الكميات الإضافية ستجعل قطر للطاقة أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وتعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد، وقال: "سيعمل مشروعنا الحالي، غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، ومحفظتنا المتنامية من مشتريات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على تعزيز ريادة قطر للطاقة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ودعم استراتيجيتنا للنمو والتنوّع على المدى الطويل".

وتعكس اتفاقية البيع والشراء ثقة قطر للطاقة المتواصلة في مكانة الغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة العالمي، واستراتيجيتها الرامية إلى تطوير محفظة غاز طبيعي مسال تتسم بالمرونة والتنوع والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.

قطر اتفاقية طويلة لاستثمارات الغاز الطبيعي المسال

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