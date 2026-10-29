انخفاض مؤشر البورصة السعودية في ختام التعاملات

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أغلق مؤشر البورصة السعودية الرئيس، في ختام تعاملات اليوم الخميس، منخفضًا بمقدار 101.97 نقطة مسجلا 9921.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس)، أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 254 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 53 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 212 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 202.66 نقطة ليصل إلى 21474.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.