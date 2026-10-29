إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية

أعلنت الشركة العربية المتحدة للدعاية والإعلان رصد اختراق غير مُصرح به لإحدى شاشاتها الإعلانية على المحور، من جانب جهة مجهولة، مؤكدة اتخاذ إجراءات احترازية فورية وبدء التحقيق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الشركة العربية المتحدة للدعاية والإعلان

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنها أوقفت الشاشة فور رصد الاختراق، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار حرصها على تأمين شاشاتها الإعلانية وضمان سلامة تشغيلها.

وأكدت الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير الأمان والتشغيل، مشددة على حرصها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

وجاء في نص البيان: «نود الإحاطة بأنه قد تم رصد اختراق غير مُصرح به لإحدى شاشاتنا الإعلانية من جهة مجهولة، وجارٍ التحقق في ملابسات الواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد تم إيقاف الشاشة فورًا كإجراء احترازي لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد التزامنا بأعلى معايير الأمان والتشغيل، وحرصنا على منع تكرار مثل هذه الوقائع».