المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش حقوق ذوي الإعاقة وسبل دمجهم وتمكينهم بالمجتمع

شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، ندوة حول الشمولية والتمكين، التي نظمتها كلية الصيدلة بمقرها في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.



جاء ذلك بحضور الدكتورة داليا ممدوح عميد كلية الصيدلة بالجامعة، الدكتورة شهيرة عزت وكلية الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة منال فؤاد وكيل الكلية لشئون الطلاب.



تناولت الندوة التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وآداب التعامل معهم، وآليات وطرق دمجهم وتمكينهم في المجتمع، التي أدارتها الأستاذة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة ياسمين مطر الخبير الوطني بالمجلس، وشهدت الندوة عرض عدد من النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة، من بينهم عازف الأورج الفنان إسلام، كما شهدت الندوة عرض فيلم "هي" من إخراج عاطف شكري، الذي يتناول قصة حياة الدكتورة إيمان كريم، وكيف ساهمت جهود الدولة المصرية في دمجها وتمكينها في المجتمع، حتى تقلد عدد من المناصب الهامة في عدد من الجامعات، لتتولى بعدها الإشراف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تضمنت الندوة جلسة حوارية مع الطلبة حول طرق التغلب على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.



وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشخص ذوي الإعاقة، بالعزيمة والإرادة، يستطيع التغلب على التحديات، لكي يتمكن من تحقيق طموحاته، ويصبح نموذج ناجح، وقدوة لغيره، لافته أن أفراد المجتمع يقع على عاتقها تقبل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بينهم، وذلك لن يأتي إلا من خلال العمل على تغيير الصورة النمطية المغلوطة حول هؤلاء الأشخاص.



وفي ختام الندوة تم تكريم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لجهودها في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تكريم المخرج عاطف شكري، والأستاذة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس، والدكتورة ياسمين مطر الخبير الوطني بالمجلس، لدعمهم قضايا الإعاقة.