هنقضيها عموتة لحد إمتى؟.. أحمد أسامة يثير الجدل بعد فوز الأهلي على مودرن

شن الإعلامي أحمد أسامة مقدم برنامج فى ضهر الأهلي هجومًا على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، عقب الفوز الصعب الذي حققه الفريق الأحمر على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بالدور الذي لعبه مصطفى شوبير في إنقاذ الفريق من فقدان النقاط.

وكتب أحمد أسامة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أوفا يا بطل بينقذنا من أضرار عموتة، وبعدين؟ هنقضيها عموتة لحد إمتى؟ مصطفى شوبير.. أنقذنا تسلم يا بني».

وجاءت تصريحات الإعلامي عقب تألق مصطفى شوبير خلال المواجهة، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ليحافظ على تقدم الأهلي ويساهم في خروج الفريق بالنقاط الثلاث.

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر المباراة، قبل أن يحصل مودرن سبورت على ركلة جزاء في الدقيقة 85، نفذها علي فوزي، لكن مصطفى شوبير تصدى لها بنجاح، ليحرم المنافس من إدراك التعادل ويحافظ على انتصار الفريق الأحمر.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ورغم حصد النقاط الثلاث، أثار أداء الأهلي خلال المباراة تساؤلات وانتقادات بشأن المستوى الفني للفريق، في ظل اعتماد الانتصار على هدف مبكر وتألق مصطفى شوبير في التصدي لركلة الجزاء قبل نهاية اللقاء.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويطمح الأهلي إلى مواصلة انتصاراته والمنافسة على لقب كأس مصر، وسط تطلعات جماهيره لتحسين الأداء الفني للفريق ومواصلة حصد البطولات المحلية خلال الموسم الحالي.