العريس يتألق.. مصطفى شوبير يحصد جائزة رجل مباراة الأهلي ومودرن سبورت

حصد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي جائزة رجل المباراة أمام مودرن سبورت، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

فاز مصطفى شوبير بالجائزة بعد تصديه في الدقيقة 85 لركلة جزاء ببراعة شديدة سددها علي فتحي لاعب مودرن سبورت ليمنع هدف التعادل في الوقت القاتل.

فوز الأهلي

حقق النادي الأهلي الفوز على فريق مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف النادي الأهلي في الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من أحمد سيد زيزو ليعلن عن تقدم الأهلي بالنتيجة.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب النادي الأهلي على مجريات الكرة وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل، ولكن تألق حارس مودرن سبورت مصطفى مخلوف حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 85 استطاع مصطفى شوبير التصدي لركلة جزاء ببراعة شديدة سددها على فتحي لاعب مودرن سبورت ليمنع هدف التعادل في الوقت القاتل.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

أعلن الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد عيد وهادي رياض وياسين مرعي وتوفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: منصف بقرار

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأشرف داري وطاهر محمد وسفيان بنجديدة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالله.

تشكيل مودرن سبورت

أعلن محمد أمين بن هاشم المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمباراة الاهلي في الجولة الثامنة من الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف (99)

خط الدفاع : وليد مصطفى (11) - احمد يوسف (12) - طارق سيد (5) - علي فوزي (77)

خط الوسط : غنام محمد (27) - خالد رضا (4) - عبدالرحمن اللمبي (88)

خط الهجوم: محمد مسعد (19) - كامل كابوريا (98) - محمود ممدوح (9)

البدلاء : محمود الزنفلي - كريم يحيي - محمد شرقيه - ادم رجم - محمود الحلواني - حمدي مارسيلو - علي زعزع - مايكل ايفسون - ايبا.