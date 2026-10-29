القوات اليمنية تعلن تنفيذ 982 عملية استهداف وتحييد 324 عنصرا من الفصائل خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ 982 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن» خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 324 عنصرا من الفصائل اليمنية وقياداتها الميدانية، إلى جانب تدمير وإعطاب 108 عربات وآليات ووسائل عسكرية، وعدد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان، إن العمليات استهدفت تعزيزات الفصائل اليمنية ومراكز القيادة والسيطرة المتقدمة، فضلا عن القيادات الميدانية وتمركزات القناصة ومصادر النيران وطرق الإمداد.

وأوضح أن القوات نفذت الاستهدافات باستخدام الطيران الحربي والمسيّر، ومدفعية الميدان والراجمات، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية على مختلف الجبهات.

وفي محافظة تعز، أشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصلان التصدي لمحاولات إعادة تجميع القوات والتحشيدات العسكرية، وتحويلها إلى أهداف مكشوفة للنيران، بما يسهم في إحباط محاولات التقدم.

وأضاف أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ عملياتها الهجومية على الجبهات الشرقية للعاصمة صنعاء، في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء، فضلا عن الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، مستهدفة تحركات القوات المعادية وتحصيناتها وتجمعاتها والآليات المجهزة بالأسلحة.

ولفت الناطق العسكري إلى أن العمليات تشمل أيضا إزالة الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة التي تهدد حياة المدنيين، متهما الفصائل اليمنية بزراعتها في مناطق العمليات.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ مهامها العسكرية، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفق ما ورد في البيان.