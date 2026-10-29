قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
ساعات تفصلنا عن التوقيت الشتوي.. أهمية تغيير الساعة والفوائد الاقتصادية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
اللجنة المصرية بغزة: مصر تكسر شبح المجاعة في غزة بقوافل الدقيق وتشغيل المخابز
مصطفى بكري: احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة الدولة.. والشعب صاحب القرار في اختيار من يحكمه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس جامعة سوهاج يشيد بمخرجات منتدى مصر 2026 ويقف دقيقة حدادًا على روح رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس الجامعة رقم (239)، لشهر أكتوبر 2026، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

جامعة سوهاج

واستهل المجلس أعماله بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية وإسهاماته في خدمة التعليم الجامعي.

وأشاد الدكتور حسان النعماني بما انتهى إليه منتدى مصر 2026 من مخرجات، مثمنًا نجاح المنتدى وما شهده من استعراض للرؤى والإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية ما طرحه المنتدى من رؤى وتوجهات تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وفي إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وافق مجلس الجامعة على عقد عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشملت الموافقات التعاون مع جامعة أوستيم بدولة تركيا في مجال نقل التكنولوجيا، وكلية العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما وافق المجلس على لائحة برنامج التحول الرقمي والإرشاد الإلكتروني بكلية الآداب، باعتباره برنامجًا خاصًا بمصروفات، يُطبق بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار التوسع في البرامج التعليمية الحديثة التي تواكب متطلبات التحول الرقمي وتلبي احتياجات سوق العمل.

وفي سياق جهود الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة، وافق المجلس على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي العاشر خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت عنوان «جامعة سوهاج الخضراء.. ابتكار بيئي ومجتمع مستدام»، بهدف دعم الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع الابتكار في المجالات البيئية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

شوبير

الحمد والشكر لله.. أحمد شوبير يحتفي بتألق نجله أمام مودرن سبورت

الأهلي

تحرك جديد من الأهلي لضم صفقة المدافع الأجنبي في يناير| خاص

إمام عاشور

عماد متعب ينتقد طريقة التعامل مع لاعبي الأهلي بسبب استبعاد محمد هاني

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد