مجلس جامعة سوهاج يشيد بمخرجات منتدى مصر 2026 ويقف دقيقة حدادًا على روح رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس الجامعة رقم (239)، لشهر أكتوبر 2026، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

جامعة سوهاج

واستهل المجلس أعماله بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى، رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، تقديرًا لمسيرته الأكاديمية وإسهاماته في خدمة التعليم الجامعي.

وأشاد الدكتور حسان النعماني بما انتهى إليه منتدى مصر 2026 من مخرجات، مثمنًا نجاح المنتدى وما شهده من استعراض للرؤى والإنجازات والمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أهمية ما طرحه المنتدى من رؤى وتوجهات تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتعزز جهود بناء الجمهورية الجديدة.

وفي إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وافق مجلس الجامعة على عقد عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتطوير البرامج الأكاديمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وشملت الموافقات التعاون مع جامعة أوستيم بدولة تركيا في مجال نقل التكنولوجيا، وكلية العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

كما وافق المجلس على لائحة برنامج التحول الرقمي والإرشاد الإلكتروني بكلية الآداب، باعتباره برنامجًا خاصًا بمصروفات، يُطبق بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار التوسع في البرامج التعليمية الحديثة التي تواكب متطلبات التحول الرقمي وتلبي احتياجات سوق العمل.

وفي سياق جهود الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة، وافق المجلس على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي العاشر خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت عنوان «جامعة سوهاج الخضراء.. ابتكار بيئي ومجتمع مستدام»، بهدف دعم الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع الابتكار في المجالات البيئية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.