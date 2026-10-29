تحصين 27 كلبًا خلال حملة بيطرية مُكبرة بساقلتة في سوهاج .. صور

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات البيطرية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكلاب الحرة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار تطبيق أحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، نفذت مديرية الطب البيطري بسوهاج حملة بيطرية مكبرة بمركز ساقلتة، أسفرت عن تحصين 27 كلبًا.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة نفذتها إدارة الطب البيطري بساقلتة، في إطار جهود المديرية المستمرة للتعامل مع الكلاب الحرة وفقاً للضوابط القانونية المنظمة، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

ماذا حدث؟

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الإنساني والمنظم مع الحيوانات، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.