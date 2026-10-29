ضربات أمنية متتالية بمركز سوهاج.. ضبط أسلحة نارية وشابو وحشيش في عدة مناطق بحوزة 7 متهمين

نفذت مباحث مركز سوهاج حملات بعدد من القرى والمناطق التابعة لدائرة المركز، أسفرت عن ضبط عدة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكميات من المواد المخدرة، إلى جانب أقراص مخدرة ومبلغ مالي ودراجة بخارية مُبلغ بسرقتها.

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بتكثيف التواجد الأمني ومواصلة ملاحقة المتورطين في حيازة الأسلحة والاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ماذا حدث؟

وبدأت تفاصيل الضبطيات في نطاق قريتي قلفاو والعمرة، حيث تمكنت القوات من ضبط شخصين، هما «هـ. أ. م» و«ع. الفله»، أثناء وجودهما وسط الزراعات، وعُثر بحوزتهما على بنادق آلية وذخيرة حية وكميات من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وفي تحرك آخر بالمنطقة ذاتها، جرى ضبط شخص يُدعى «ك. ب»، وبحوزته كميات من مخدري الشابو والحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري ومبلغ مالي.

وفي قرية ونينة الغربية، أسفرت جهود المباحث عن ضبط شخصين يُعرف أحدهما باسم «قناوي»، والآخر «أ. ح»، وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري ومبلغ مالي، وذلك ضمن التحركات الأمنية الهادفة إلى ضبط المتهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة.

وامتدت الحملات إلى منطقة إدفا، حيث تمكنت القوات من ضبط «ع. ع»، وشهرته «طارق»، وبحوزته 70 قرصًا من عقار التامول، ومبلغ مالي وسلاح أبيض، فضلًا عن دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها.

وفي منطقة الغوانم، تمكنت القوات من ضبط شخص يُعرف باسم «اللول» وشقيقه «خ»، وعُثر بحوزتهما على سلاح ناري وذخيرة حية وكميات من مخدر الحشيش.

وجاءت التحركات بقيادة المقدم أحمد العمدة، رئيس مباحث مركز سوهاج، وبمشاركة النقيب محمد المهدي والنقيب مصطفى المدني، في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الاتجار بالمواد المخدرة وضبط الأسلحة غير المرخصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.