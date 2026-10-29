رئيس الوزراء يفتتح مستودعات السويس للسلع الاستراتيجية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستودعات السويس للسلع الاستراتيجية بمحافظة السويس ورافقه وزير العمل ووزيرة التنمية المحلية.

وتفقد رئيس الوزراء المستودعات واستمع لشرح حول المشروع وسعة التخزين والتداول والمنتجات المسموح بها التخزين داخل المستودعات.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي محافظة السويس لافتتاح عدد من المشروعات محافظة ورافقه وزيرة التنمية المحلية ووزير العمل.

وسيتفقد مدرستين للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية في المدارس كما سيتفتتح فرع دار الإفتاء بالسويس و يتفقد احد مستويات المحافظة ومشروعات تخص قطاع البترول.