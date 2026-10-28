رئيس الوزراء يصدر قرارات تعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالتنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3336 لسنة 2026، بتعيين عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام لوزارة التنمية المحلية، بالمستوى الوظيفي «العالية».

وشمل القرار تعيين كلٍّ من: الدكتورة نجلاء محمد العادلى، رئيسًا للإدارة المركزية للموارد البشرية؛ و هالة عواد إبراهيم، رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير؛ و أحمد محمد عمار، رئيسًا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية؛ واللواء صبحى عبدالحميد عامر، رئيسًا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي؛ و حسناء سعيد احمد فؤاد، رئيسًا للإدارة المركزية لتقويم الأداء.

بتعيين عدد من مديري العموم بالديوان العام للوزارة

كما أصدرت الدكتورة منال عوض قرارًا بتعيين عدد من مديري العموم بالديوان العام للوزارة، وفقًا لإعلان الوزارة رقم 1 لسنة 2026 بشأن شغل بعض الوظائف القيادية الشاغرة بالديوان العام.

وشمل القرار تعيين كلٍّ من: اللواء سعد إبراهيم سعد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للأمن؛ و محمود فرج عبدالواحد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط المحلي؛ و جيهان فاروق حسن، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمجالس المحلية؛ وطارق عبدة محمد، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون القيادات التنفيذية المحلية؛ و ولاء طارق عبدالمنعم، مديرًا عامًا للإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية؛ و محمد إبراهيم محفوظ، مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية؛ و رشا عبدالمنعم رزق، مديرًا عامًا للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا؛ و محمد عبدالله عبداللطيف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية؛ والدكتورة هبة محمد غنيمى، مديرًا عامًا للإدارة العامة لتطوير نظم عمل ومجالات التنمية المحلية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على تمكين الكفاءات المتميزة، وإتاحة الفرصة للعناصر القادرة على التطوير وتحمل المسئولية لتولي المواقع القيادية، وفق معايير الكفاءة والخبرة والإنجاز.

ووجّهت الدكتورة منال عوض القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد في أداء المهام والمسئوليات الموكلة إليهم، وتنفيذ مقترحات تطوير الوظائف التي جرى تعيينهم بها، متمنيةً لهم دوام التوفيق والنجاح.