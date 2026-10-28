الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 1,620 طنًا دقيق وسلال غذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، ما يتجاوز 1,620 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية، مواصلًا جهوده الإنسانية في لمواجهة أزمة الخبز وتعطيل المخابز داخل القطاع، عبر حملة «سنابل العطاء من زاد العزة».

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الرابعة بعد الـ 300، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقدمت القافلة «زاد العزة» أكثر من 3,380 طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: دقيق وسلال غذائية، مستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز و المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ومع قرب حلول فصل الشتاء، تضمنت القافلة إمدادات الشتاء الأساسية، حيث فوج الهلال المصري أكثر من 1,328 خيمة، وما يزيد عن 3,200 بطانية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.