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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ93 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
أ ش أ

استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الـ93 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين للعلاج، على معبر رفح، كما ودّع المتعافين خلال مغادرتهم، بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

كما رافقت فرق الهلال الأحمر المصري، الموجودة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة، لتقديم الدعم اللازم لهم منذ الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خاصةً للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.

الهلال الأحمر المصري الأشقاء الفلسطينيين معبر رفح

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