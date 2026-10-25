الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة، بهدف نظيف، في الشوط الأول، في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف الملكي، كيليان مبابي، في الدقيقة 41 من خطأ دفاعي؛ بعدما ارتطمت الكرة به بالخطأ لتسكن في شباك البلوجرانا.



تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، إبراهيما كوناتي، دين هويسن، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، برناردو سيلفا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: يان ديوماندي، كيليان مبابي، أردا جولر.

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: خوان جاسبارت

خط الدفاع: تشافي إسبارت - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودري - بيدري - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا دياز - أنتوني جوردون

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.