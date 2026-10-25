نيويورك تايمز: القيادة المركزية الأمريكية تعد قائمة موسعة بأهداف محتملة للقصف في إيران

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت قائمة موسعة بأهداف محتملة للقصف داخل إيران، تشمل منشآت حيوية في قطاعي الطاقة والاقتصاد.

وأوضح المسؤول، وفقًا لما نقلته الصحيفة، أن قائمة الأهداف تتضمن مواقع استراتيجية مرتبطة بالبنية التحتية للطاقة والأنشطة الاقتصادية، في مؤشر على اتساع نطاق الخيارات العسكرية التي يجري إعدادها في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

ويأتي ذلك وسط استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية، وما قد يترتب عليها من تداعيات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.