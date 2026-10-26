قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط جديدة واتفاقات ملزمة بين الزوجين.. ماذا يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد؟
هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها؟.. أمين الفتوى يوضح
كل ما تريد معرفته عن كاديلاك XT6 الرياضية.. صور
افتكره مطعم.. وكيل أحمد فتوح يكشف تفاصيل أزمة رواندا وموقفه من التجديد للزمالك
بيلاروسيا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى 6 دول أوروبية
انتقي كلماتك.. السفير الليبي بالقاهرة يرد على تصريحات ترامب المسيئة
مهلة 6 أشهر وخصم 30%.. تسهيلات جديدة لتقنين أوضاع العدادات الكهربائية الكودية
موعد أول عطلة رسمية للموظفين
بن جفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية وترحيل مسؤوليها إلى تونس
شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار 2026 .. الشروط وآخر موعد للحجز
احذر الرسائل التي تصلك.. جوجل تطلق سلاحا جديدا لمواجهة الاحتيال على أندرويد
مواعيد قطار العاصمة 2026.. آخر رحلة وزمن التقاطر مساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخلاء سبيل الراقصة شروق بكفالة 5 آلاف جنيه عقب اتهامها بالرقص الخادش للحياء

المتهمة
المتهمة
ندى سويفى

أخلت جهات التحقيق المختصة، سبيل الراقصة شروق، الشهيرة بـ"الدكتورة الراقصة" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عقب تحقيقات استمرت عدة ساعات.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة الرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية. 

رصد وضبط

ورصدت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام "راقصة" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة (مالكة محل تجميل - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعا لزيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، إلى أن أصدرت قرارها المتقدم.

الشيخ زايد الرقص بملابس خادشة للحياء مباحث السياحة والآثار الدكتورة الراقصة الراقصة شروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب بعد صعود الدولار.. بكام عيار 21؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

راتب الزوجة

هل يجوز للزوج الحصول على جزء من راتب زوجته الموظفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

ريال مدريد وبرشلونة

مبابي يسجل الهدف الثاني لريال مدريد أمام برشلونة في الدقيقة 87 بالكلاسيكو

محمد صلاح

مستشهدا بحجر تركيا.. إسلام صادق يطالب اتحاد الكرة بإنشاء متحف لمحمد صلاح

برشلونة وريال مدريد

رافينيا يسجل هدف التعادل لبرشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد