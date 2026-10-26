إخلاء سبيل الراقصة شروق بكفالة 5 آلاف جنيه عقب اتهامها بالرقص الخادش للحياء

أخلت جهات التحقيق المختصة، سبيل الراقصة شروق، الشهيرة بـ"الدكتورة الراقصة" بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عقب تحقيقات استمرت عدة ساعات.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة الرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية.

رصد وضبط

ورصدت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام "راقصة" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المذكورة (مالكة محل تجميل - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعا لزيادة نسب المشاهدات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، إلى أن أصدرت قرارها المتقدم.