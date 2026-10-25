مش طبيبة.. شروق القاسم من الدكتورة الراقصة إلى اتهامات خدش الحياء

عادت ثريا علي الشهيرة بالراقصة شروق القاسم، الشهيرة وعرفت مؤخرا بلقب «الدكتورة الراقصة»، إلى دائرة الجدل من جديد، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلالها وهي ترقص بملابس وصفتها التحريات بأنها خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.

القبض على شروق القاسم في الشيخ زايد

بدأت تفاصيل الواقعة برصد الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار مقاطع فيديو نشرتها شروق القاسم عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصها بملابس اعتُبرت مخالفة للقيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتبين أنها مالكة محل تجميل ومقيمة بنطاق المحافظة.

وبمواجهتها، أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

كيف تحولت شروق إلى «الدكتورة الراقصة»؟

لم يكن اسم شروق القاسم جديدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تصدرت أحاديث المتابعين في ديسمبر 2025، عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص خلال حفل عيد ميلاد إحدى صديقاتها، لتبدأ بعدها موجة من التساؤلات حول هويتها وطبيعة عملها.

وتداول مستخدمون معلومات تزعم أنها طبيبة أسنان تعمل خلال ساعات النهار داخل عيادة، وتمارس الرقص الشرقي ليلًا، وهو ما منحها لقب «الدكتورة الراقصة»، وساهم في انتشار اسمها على نطاق واسع.

ومع تصاعد الجدل، امتدت المنشورات المتداولة إلى الحديث عن مؤهلاتها العلمية وطبيعة نشاطها الفني، وسط تداول معلومات متباينة لم تكن جميعها مدعومة بأدلة معلنة.

بلاغ للنائب العام بسبب لقب «دكتورة»

لم يتوقف الأمر عند حدود التعليقات والمنشورات المتداولة، إذ تقدم محامٍ ببلاغ إلى النائب العام ضد شروق القاسم، اتهمها فيه بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، إلى جانب التشكيك في حقيقة مؤهلاتها واستخدام لقب «دكتورة».

واستند البلاغ، بحسب ما أُعلن وقتها، إلى ما تضمنته مقاطع الفيديو المتداولة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتهامات الواردة فيه.

وفي المقابل، أعلن محامي الراقصة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي معلومات تربطها بمهنة طب الأسنان، مؤكدًا أنها تعمل فنانة استعراضية، وأن لديها تصريحًا فنيًا وبطاقة ضريبية تثبت طبيعة نشاطها المهني ولم تذكر أنها طبيبة.



نقابة أطباء الأسنان تحسم حقيقة «الدكتورة»

وسط تصاعد الجدل حول حقيقة عمل شروق القاسم طبيبة أسنان، خرج نقيب أطباء الأسنان، الدكتور إيهاب هيكل، بتصريحات نفى خلالها انتساب صاحبة الاسم المتداول إلى النقابة.

وأوضح أن مراجعة سجلات النقابة لم تكشف عن وجود الاسم المتداول ضمن أعضائها، نافيًا صحة الادعاءات التي انتشرت بشأن عملها طبيبة أسنان نهارًا وممارسة الرقص ليلًا.



شروق تعود إلى دائرة الجدل من جديد

وبعد أشهر من تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقب «الدكتورة الراقصة»، عادت شروق القاسم إلى الواجهة عقب ضبطها في الجيزة على خلفية مقاطع الرقص المنشورة عبر حساباتها.

و أعلنت الأجهزة الأمنية ضبطها بسبب نشر مقاطع فيديو قالت إنها تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء، فيما أقرت المتهمة بنشرها بهدف زيادة المشاهدات، فيما أشارت التحريات إلى عدم حمل المتهمة مؤهل علمي أو كونها طبيبة كما تردد وانما تمتلك محل تجميل.

وتباشر الجهات المختصة، التحقيق و فحص ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنها.