ضبط راقصة بالجيزة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

رصدت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام "راقصة" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مالكة محل تجميل - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .