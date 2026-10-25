قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين يهنئ سعد العتيبي بفوزه برئاسة البرلمان العربي
نتنياهو يحذر: إسرائيل في خطر الدمار.. ويتعهد باستكمال المواجهة مع إيران
الزمالك يحسم مصير ناصر منسي بعد أزمة احتفاله أمام الجيش الرواندي | خاص
بأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم الروماني خلال احتجاجات إيطاليا
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط راقصة بالجيزة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

رصدت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام "راقصة" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مالكة محل تجميل - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .

الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار رقص بملابس خادشة للحياء مالكة محل تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

القرآن الكريم

سورة تحيي القلب.. اسمها وفضل التعبد بها

ترشيحاتنا

صورة الملف

اخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الأرصاد..

الإعلامية مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تطلق برنامج «النهار بليل» قريبًا على شاشة النهار لايف

صورة ارشيفية

بعد إعلانها في منتدى مصر 2026.. إعفاء مزارعي الأرز من غرامات تبديد المياه والمخالفات السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد