لايفات مبتذلة.. القبض على سيدة وابنتها تتسولان على السوشيال ميديا

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإستغلال نجلتها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهم بقصد تحقيق أرباح مادية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورة ونجلتها (مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) ، وضُبط بحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهم البث المباشر عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهم لتحقيق أرباح مالية .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.