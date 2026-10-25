العثور على جثة شاب مُهتز نفسيًا في مياه ترعة بالمحلة.. ومسئول أمني: لاتوجد شبهة جنائية

شهدت قرية محلة حسن بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور على جثة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره طافيه في مياه ترعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة شاب غارقة في مياه ترعة بنطاق قرية محلة حسن بدائرة مركز المحلة.

تحرك تنفيذي عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.

لايوجد شبهه جنائية في الحادث

وأفاد مسئول أمني أن وفاة الشاب طبيعية ولا يوجد شبهه جنائية في الحادث وسقوطه في مياه ترعة جاء لاختلال توازنه ووفاته بسبب اسفكسيا الغرق .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.