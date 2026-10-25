القبض على المتهم بالتعدي على ابنته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من الأشخاص من أحد جيرانهم لقيامه بالتعدى بالضرب على نجلته محدثاً إصابتها بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو (عمرها 12 سنة "مصابة بكدمات وكسور متعددة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبسؤالها أقرت بتضررها من والدها لإعتياده التعدى عليها بالضرب بإستخدام "عصا خشبية" محدثاً إصابتها ، لرفضها الإقامة رفقته لسوء معاملته لها.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") ، وتم بإرشاده ضبط (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب.. كما تم إجراء تحليل مخدرات له وتبين إيجابيته.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





