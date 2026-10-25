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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية يشهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية .. صور

صحة الغربية
صحة الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، من المركز الطبي بقرية محلة مرحوم بمركز طنطا، في إطار اهتمام الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز منظومة الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لحماية صحة المواطنين، خاصة الأطفال،جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الحملة تستهدف توفير التطعيمات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الحملة والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وموجهًا بتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية التطعيم ودوره في الوقاية من المرضين، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن الحملة تُنفذ من خلال 836 فريق عمل متحركًا و280 فريقًا ثابتًا، موزعة على الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس الابتدائية والحضانات، بما يضمن التيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد من الأطفال المستهدفين، مع التنسيق بين مديرية الشؤون الصحية ومديريتي التربية والتعليم والأزهر الشريف والمحليات لضمان حسن التنفيذ وتحقيق التغطية المطلوبة.

تحصينات الحصبة 

وأشاد المحافظ بدور الأطقم الطبية وفرق التطعيم المشاركة في تنفيذ الحملة، موجهًا الشكر لوزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بالغربية وجميع الجهات المعنية، ومؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وتوفير التيسيرات اللازمة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر طوال فترة الحملة.

دعم الحملة القومية 

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، وتُنفذ من خلال الفرق الطبية والأماكن المخصصة للتطعيم على مستوى الإدارات الصحية بالمحافظة، وتشمل 1174 مدرسة حكومية وأزهرية و2554 حضانة، إلى جانب الوحدات الصحية ومكاتب الصحة. ودعا محافظ الغربية أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم خلال الفترة المحددة، والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق المستهدف من الحملة والحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

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