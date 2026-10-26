انتقي كلماتك.. السفير الليبي بالقاهرة يرد على تصريحات ترامب المسيئة

أعرب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، السفير عبد المطلب ثابت، عن بالغ استنكاره للتصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الشعب الليبي، مؤكدًا رفضه القاطع لكل خطاب ينتقص من كرامة الشعوب أو يمس مكانتها الوطنية، مهما كانت الاعتبارات أو الدوافع.

وأكد السفير الليبي، أن الشعب الليبي، بما يمتلكه من تاريخ عريق وإرث حضاري أصيل، لا يستحق إلا الاحترام، مشددًا على أنه لا يجوز أن تكون هويته الوطنية أو كرامته الإنسانية محلًا للتجريح والاستخفاف.

الرئيس الأمريكي يسيء للشعب الليبي

وأشار إلى أن ليبيا دولة ذات سيادة، وأن شعبها صاحب تاريخ ومواقف وتضحيات لا يمكن اختزالها في تصريحات عابرة أو النيل من مكانته بأحكام مجحفة.

وشدد ثابت على أن احترام ليبيا وشعبها ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب تفرضه مبادئ العلاقات الدولية وأبجديات التعامل بين الأمم، موضحًا أن من يتولى مسؤولية عامة تفرض عليه مكانته انتقاء كلماته، وصون كرامة الشعوب، والابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج مشاعر العداء وتقويض جسور الاحترام المتبادل.

واختتم السفير الليبي تأكيده أن ليبيا ستبقى عزيزة بشعبها، شامخة بسيادتها، وراسخة في تاريخها، مشددًا على أن أي إساءة لن تنتقص من قدرها، ولن تنال من اعتزاز أبنائها بوطنهم.