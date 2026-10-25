ليبيا تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية بسبب التصريحات المسيئة

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية إستدعاءا للقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة ليبيا، للحضور إلى مقر الوزارة وذلك لإبلاغها احتجاج الوزارة إزاء التصريحات المسيئة التي طالت ليبيا وشعبها، وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية تتضمن المطالبة بتقديم إيضاحات رسمية بشأن تلك التصريحات وتصويب ما ورد فيها.



وشددت الوزارة في بيان أن دولة ليبيا، باعتبارها دولة ذات سيادة، ترفض أي - تصريحات من شأنها المساس بكرامة شعبها أو النيل من مكانته، أو الزج باسم ليبيا وشعبها في سياق السجالات الانتخابية والحسابات السياسية الداخلية.

وأكدت الوزارة على أن الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية والالتزام بالأعراف الدبلوماسية تمثل أسسا راسخة للعلاقات بين الدول.