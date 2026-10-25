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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد وصفه ليبيا بالدولة القذرة.. صدام حفتر يرد على تصريحات ترامب المسيئة

صدام خليفة حفتر
صدام خليفة حفتر
فرناس حفظي

أعرب الفريق صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، عن رفضه واستنكاره للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق ليبيا وشعبها، مؤكدًا أنها تمثل إساءة مرفوضة ولا يمكن تبريرها بالاعتبارات السياسية أو السجالات الانتخابية.

وشدد حفتر على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وأن كرامتها الوطنية لا تقبل الانتقاص تحت أي ظرف أو مبرر سياسي، مشيرًا إلى أن المنافسات الانتخابية الداخلية لا ينبغي أن تكون ذريعة للإساءة إلى الدول والشعوب أو المساس بكرامتها.

ودعا نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى اتخاذ موقف رسمي واضح إزاء التصريحات، مطالبًا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة، بما في ذلك إبلاغ الجانب الأمريكي احتجاجًا رسميًا، والعمل على معالجة ما وصفه بالإساءة بما يتناسب مع خطورتها.

وأكد حفتر أن حرص ليبيا على استمرار علاقات التعاون والصداقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعارض مع ضرورة الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل، باعتباره أساسًا للعلاقات بين ليبيا وسائر دول العالم.

الفريق صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليبيا

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