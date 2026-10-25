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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول رد من الدبيبة على تصريحات ترامب المسيئة لليبيا: لن نقبل إهانة شعبنا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

رد رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها ليبيا وعددًا من الدول الأخرى بعبارات مسيئة، مؤكدًا رفض أي إهانة لليبيا وشعبها، والتمسك بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل.

وقال الدبيبة، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، الأحد، إن ليبيا دولة ذات سيادة، وترفض أي إساءة إليها أو إلى شعبها، مشددًا على أن الليبيين قدموا تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب.

وأضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية: «لن نقبل أن تكون كرامة ليبيا وشعبها مادة للسجالات الانتخابية»، في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، السبت.

وبحسب النص المتداول، وصف ترامب ليبيا واليمن وهايتي والصومال بعبارات مهينة، خلال حديثه عن استقبال مهاجرين من هذه الدول، في تصريحات أثارت ردود فعل ليبية.

وأكد الدبيبة أن العلاقات الليبية الأمريكية يجب أن تقوم على أساس الاحترام المتبادل، بما يحفظ سيادة ليبيا وكرامة شعبها، بعيدًا عن التصريحات التي قد تثير الخلافات بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة تحركات لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب انخراط واشنطن في جهود تسوية الأزمة السياسية الليبية، وسط ترقب لتداعيات التصريحات الأخيرة على العلاقات بين الجانبين.

رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة ليبيا وترامب ليبيا والولايات المتحدة

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