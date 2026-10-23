وزير الخارجية لقناة تركية: مذكرة ترسيم الحدود مع ليبيا باطلة ومعدومة الأثر القانوني

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، حواراً إعلامياً مع قناة TRT التركية، على هامش زيارته إلى إسطنبول للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية R4 التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، والاجتماع الوزاري المشترك للآلية مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع E4 التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

جهود مصرية لخفض التصعيد الإقليمي



وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ركز خلال الحوار على الجهود المصرية لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، مؤكداً إدانة الاعتداءات على دول الخليج، وكذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ومشدداً على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع.



وأكد الوزير ضرورة العمل على بلورة منظومة أمنية إقليمية، بالتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الشركاء الإقليميين.

القضية الفلسطينية لب الصراع

وشدد وزير الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل لب الصراع في المنطقة، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة.

مذكرة 2019 باطلة ولا يترتب عليها أي آثار

كما تناول الوزير عبد العاطي التطورات في منطقة شرق المتوسط، حيث جدد رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكد أن المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يرتب التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأضاف أنه يتعين الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تعتمد مبادئ العدل والإنصاف.