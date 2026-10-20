وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان تطورات ليبيا والتحضير للقمة الثلاثية مع قبرص

جرى اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء بين د.بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى ثمن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، منوها إلى خصوصية العلاقات وطابعها الاستراتيجي، والروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة، لافتا للنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط، حيث استعرض الوزيران التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة بين مصر واليونان وقبرص.

كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الملف الليبي في ضوء المستجدات الأخيرة.