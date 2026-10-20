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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية الإمارات والهند وأمريكا لبحث التطورات الإقليمية والدولية

وزراء خارجية الإمارات والهند وأمريكا
وزراء خارجية الإمارات والهند وأمريكا
أ ش أ

 بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الشئون الخارجية في الهند سوبرامانيام جايشانكار، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وتبادلوا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم فرص التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي، عُقد اليوم الثلاثاء في مدينة مومباي الهندية، حيث جرى استعراض عدد من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون والشراكة بين الدول الثلاث وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي وتحقيق التنمية المستدامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإماراتية (وام).
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اللقاء - عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلاده بكل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - الهندية والإماراتية - الأمريكية تشهد تطورا مستمرا وأن هناك حرصا مشتركا على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التعاون في العديد من القطاعات، بما يدعم الأهداف التنموية المشتركة.

وزير الخارجية الإماراتي وزير الشئون الخارجية وزير خارجية الولايات المتحدة التطورات

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