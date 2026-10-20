وزيرا خارجية باكستان وطاجيكستان يتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

اتفق وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والربط الإقليمي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده الوزيران على هامش الاجتماع الـ25 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون اليوم /الثلاثاء/ في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية أن الوزيرين أكدا التزامهما بالحفاظ على التنسيق في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف لتحقيق أهداف البلدين المشتركة للسلام والازدهار، وشددا على أهمية توسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي وتحسين الربط الإقليمي وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن والاتصالات الشعبية.

وتقدم إسحاق دار بالشكر إلى نظيره الطاجيكي على الترتيبات الرائعة للاجتماع وحفاوة الاستقبال لجميع الحاضرين.

وأكد الوزيران على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين التي تستند إلى تاريخ وثقافة ودين مشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية، واتفقا على مواصلة العمل معا في المحافل الإقليمية ومتعددة الأطراف سعيا لتحقيق السلام والازدهار.