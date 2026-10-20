وزيرا خارجية اليابان ودفاع ماليزيا يبحثان تعزيز التعاون الأمني والعلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الماليزي داتو سيري حاجي محمد خالد بن نوردين، سبل تعزيز التعاون الأمني والعلاقات الثنائية.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن موتيجي رحب في مستهل الاجتماع، بزيارة الوزير الماليزي إلى اليابان، وأعرب عن سعادته بإقامة مراسم توقيع مشروع المساعدة الأمنية الرسمية، الذي يتضمن تقديم منظومة مضادة للطائرات المسيرة، قبل الاجتماع.

ومن جانبه، رحب خالد بالتقدم المحرز في التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري، معربًا عن تقديره للمساعدات اليابانية المقدمة في إطار برنامج المساعدة الأمنية الرسمية.

واتفق الوزيران على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون الأمني، تحت شعار «إثراء متبادل وصناعة مشتركة»، وذلك استعدادًا للذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وماليزيا العام المقبل.

كما أكد الجانبان أن التبادلات بين الشعبين تمثل الأساس الذي يقوم عليه التعاون الثنائي، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في هذا المجال.

وتبادل الوزيران، خلال الاجتماع، وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد موتيجي أن اليابان تتطلع، في إطار رؤيتها المحدّثة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، إلى العمل مع ماليزيا من أجل جعل المنطقة أكثر قوة وازدهارًا.