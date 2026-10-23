وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة في إسطنبول، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية.



موقف ثابت داعم لوحدة ليبيا



وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.

رفض قاطع لمذكرة 2019



جدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

تفهم تركي وتأكيد على مواصلة التنسيق



ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.