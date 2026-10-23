قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو انتهت تحديثات هاتفك.. نظامان مجانيان قد يمنحانه عمرا جديدا
حقيقة انتقال فيروس شاموندا عبر الهاموش.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس
مدبولي: نجحنا على مدى الأعوام الـ 12 الماضية في بناء حجم أفضل من الأصول
مدبولي: إعلان البرنامج الاقتصادي الجديد بصورة نهائية بنهاية ديسمبر المقبل
منتدى مصر يفتتح جلسة بعنوان البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
محافظ الغربية يشارك 700 شاب وفتاة بماراثون على طريق طنطا – السنطة الجديد
منتدي مصر 2026.. وزير المالية: نتحرك بمرونة لدعم محدودي الدخل
مرتديًا تيشيرت منتخب مصر.. سفير كندا يتقدم ماراثون على كورنيش النيل بالمنيا
موعد امتحانات شهر نوفمبر 2026 .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل الآن
وزير التخطيط: برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم مع ليبيا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان
خاطر عبادة

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لنظيره التركي هاكان فيدان رفض مصر القاطع التصديق على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة في إسطنبول، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية مع الدول الأوروبية.


موقف ثابت داعم لوحدة ليبيا


وتناول الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وحرصها على دعم مؤسسات الدولة الليبية بما يحفظ مصالح الشعب الليبي ويستجيب لتطلعاته.

 

رفض قاطع لمذكرة 2019


جدد وزير الخارجية التأكيد على رفض مصر القاطع للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية، مشدداً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

 

تفهم تركي وتأكيد على مواصلة التنسيق


ومن جانبه، أكد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي تركيا ليبيا هاكان فيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

الدكتورة هالة السعيد

فيلم تسجيلي عن الجلسات التي لم تعرض بمنتدي مصر 2026

وزير الخارجية

الخارجية: نرفض بشكل قاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019

الأزهر الشريف

«قولوا للناس حسنا».. كيف حث الإسلام على احترام الآخرين وضبط الغضب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد