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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يهاجم أوباما ويتهمه بتمهيد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي

ترامب يهاجم أوباما ويتهمه بتمهيد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي
ترامب يهاجم أوباما ويتهمه بتمهيد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي
أ ش أ

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد الرئيس الأسبق باراك أوباما، واصفًا إياه بأنه " رئيس غير كفء إلى حد فادح "، ومتهمًا إدارته بدفع مليارات الدولارات لإيران وتمهيد الطريق أمامها للحصول على سلاح نووي.

وانتقد ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي " تروث سوشيال " دعم أوباما السابق للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه توقع فوزها وخاض حملة قوية لمساندتها، لكنها خسرت الانتخابات.

كما أشار إلى دعم أوباما للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، معتبرًا أنها خسرت هي الأخرى رغم مساندته لها.

وفي سياق حديثه عن ولاية ميشيجان، قال ترامب إنه حقق فوزًا كبيرًا فيها، مشيرا إلى أنه أسهم في إعادة تنشيط صناعة السيارات وتعزيز الوجود العسكري وتوفير فرص عمل أكثر من أي وقت مضى.

واختتم ترامب منشوره بدعوة الناخبين إلى التصويت لصالح الجمهوري مايك روجرز، مؤكدًا دعمه له في المنافسة الانتخابية.

وتأتي تصريحات ترامب في إطار انتقاداته المتكررة لإدارة أوباما، ولا سيما سياساتها تجاه إيران والاتفاق النووي، الذي أُبرم عام 2015 بين طهران والقوى الدولية بهدف تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأسبق باراك أوباما سلاح نووي

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