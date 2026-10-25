ترامب وميلانيا يُدليان بصوتيهما مبكرًا في انتخابات الكونجرس .. والرئيس الأمريكي: نفوز في الحالتين

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بصوتيهما مبكرًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بولاية فلوريدا، قبل انطلاق الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر.

وجاء تصويت الزوجين وسط حضور مؤيدين للمرشحين الجمهوريين، إذ وصل ترامب وميلانيا إلى مركز الاقتراع التابع لمكتب مشرف الانتخابات في مقاطعة بالم بيتش بمدينة ويست بالم بيتش، بعدما أمضى الرئيس الفترة الصباحية في ملعب للجولف يملكه بالقرب من موقع التصويت.

وظهر ترامب أمام الصحفيين عقب الإدلاء بصوته، واضعًا ملصقًا يحمل عبارة «لقد صوتت». وعندما سُئل عما إذا كان قد صوّت لجميع مرشحي الحزب الجمهوري، أجاب: «إلى حد كبير جدًا».

وجاء تصويت ترامب قبل توجهه إلى ولاية جورجيا للمشاركة في تجمع انتخابي لدعم المرشحين الجمهوريين.

وأشارت تقارير صحفية أمريكية إلى أن ترامب واجه في السابق انتقادات بسبب تصويته عبر البريد، رغم معارضته المتكررة لهذه الطريقة في الاقتراع.

وخلال حديثه إلى الصحفيين في مركز التصويت، دافع ترامب عن إعلان انتخابي للمرشح الجمهوري لمنصب حاكم ولاية أوهايو، فيفيك راماسوامي، أثار انتقادات بسبب استخدامه قصة تتعلق بوالدة منافسته الديمقراطية إيمي أكتون، التي انقطعت علاقتها بها، في سياق تناول واقعة اعتداء جنسي تعرضت لها أكتون خلال طفولتها.

كما دافع ترامب عن توجيهه إدارته إلى رفع دعوى قضائية لمنع اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ألاسكا، في حال خسارة السيناتور الجمهوري دان سوليفان، على خلفية وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع.

وفيما يتعلق بالحرب مع إيران، قال ترامب إنه قد يضطر إلى «إنهائها»، أو ربما تتوصل طهران إلى اتفاق، مضيفًا: «لست متأكدًا، لكننا نفوز في الحالتين».

من جانبها، لم تستبعد ميلانيا ترامب زيارة أوكرانيا، بعد دورها في الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين.

وردا على سؤال بشأن احتمال سفرها إلى أوكرانيا، اكتفت ميلانيا بالقول: «سنرى».