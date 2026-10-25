قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمدينة
التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع
بعد 37 يومًا داخل الحضانة.. تفاصيل إنقاذ رضيع عانى صعوبة شديدة في التنفس ونزيفًا بالمخ في الشرقية
إعلامية تكشف حقيقة عرض الـ25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك
محامي زيزو: تعليقي على قضية الزمالك سيكون بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية
«ذا هيل»: الجيش الأمريكي يُجهّز خططًا لضرب إيران بانتظار قرار «ترامب»
ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا
أحمد حسن يكشف مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر
مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين في تصادم 3 سيارات بالصحراوي الشرقي بالمنيا
ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وأسعار النفط ستتراجع بعد انتهاء الحرب
مصرع شخصين واصابة 33 في انقلاب أتوبيس سوبر جيت بصحراوي المنيا
«أوعى تكلمني تاني وقفلت في وشه».. محمد فاروق يكشف تفاصيل صدامه مع مسئول نادٍ طلب إبعاد حكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

المالكي
المالكي
محمد على

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض، الأحد، وفقًا لبيانين نشرهما عبر منصة «إكس».

وكان المالكي قد أعلن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين استهدفا مدينتي الطائف وينبع.

وفي السياق ذاته، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان إلى التزام الهدوء والبقاء داخل المنازل.

كما أعلن التحالف، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، سقوط شظايا صواريخ باليستية في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقع أخرى، وذلك عقب اعتراضها.

المتحدث الرسمي تحالف دعم الشرعية اليمن اللواء الركن تركي المالكي مسيّرة الرياض التحذير خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

ترشيحاتنا

محمد شريف

عقوبات انضباطية.. نادي الزوراء العراقي يُعاقب محمد شريف وثنائي الفريق بعد مُشادة داخل غرفة الملابس

محمد بركات

مباراة الشرقية إنبي والقناة تحسم مصير محمد بركات في تدريب الفريق

عمر الساعي

«عموته» يمنح عمر الساعي وعدًا بالمشاركة أساسيًا أمام كيتارا الأوغندي

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد