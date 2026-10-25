التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض، الأحد، وفقًا لبيانين نشرهما عبر منصة «إكس».

وكان المالكي قد أعلن، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، قبل أن يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين آخرين استهدفا مدينتي الطائف وينبع.

وفي السياق ذاته، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارًا للتحذير من خطر محتمل في محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا السكان إلى التزام الهدوء والبقاء داخل المنازل.

كما أعلن التحالف، فجر السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني السعودي، السبت، سقوط شظايا صواريخ باليستية في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواقع أخرى، وذلك عقب اعتراضها.