إيران تُحمّل الولايات المتحدة مسئولية فشل الاتفاق.. وتحث على محاولة جديدة

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان واشنطن بانهيار الاتفاق المؤقت بينهما والذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استئناف القتال قريباً.

وفي تصريحات بثتها قناة برس تي في الإيرانية يوم السبت، قال بيزشكيان أيضاً إنه يجب على كلا الجانبين العودة إلى الاتفاق و"إبرامه".

وتأتي تصريحاته وسط مخاوف متزايدة من إمكانية استئناف العمل العسكري في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه "قد يقوم بعملية "الغضب الملحمي" الصغيرة مرة أخرى"، مستخدماً الاسم الرمزي للحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير.



وحذر الحرس الثوري الإيراني من أن حتى الضربات المحدودة ستؤدي إلى رد فعل "أكبر بعدة مرات"، وذلك وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وصرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، علي عبد الله، يوم السبت، بأنه لن يُسمح للجيش الأمريكي بدخول الخليج "تحت أي ظرف من الظروف وفي أي وقت".

سيأخذ حلمه معه إلى قبره

وأضاف عبد الله أن ترامب لا يملك إلا "الحلم" برؤية القوات الأمريكية تدخل الخليج، مؤكداً أنه سيأخذ حلمه معه إلى قبره.

ألمح ترامب إلى أنه قد يتخذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد إيران، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يزال ملتزماً بإسقاط حكومة البلاد.

يواجه كلا الرئيسان انتخاباتٍ، حيث من المقرر أن يختار الإسرائيليون حكومتهم المقبلة يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، يواجه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب انتخاباتٍ نصفية حاسمة في 3 نوفمبر، حيث يُحتمل أن يفوز الديمقراطيون بالسيطرة على كلٍ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

ستكون هذه النتيجة ضربةً قوية لترامب، الذي لا يزال أمامه أكثر من عامين في ولايته الأخيرة في البيت الأبيض.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني يوم السبت إن طهران لن "تنتظر الإذن للدفاع عن نفسها"، مضيفة أن البلاد "تسعى إلى السلام لكنها سترد على أي عدوان بعواقب وخيمة".

وقالت مهاجراني في مذكرة: "موقفنا واضح: نحن لا نهرب من الحوار من أجل السلام، ولا نتردد في الدفاع عن البلاد. الذين يتوهمون تدمير إيران يجب أن يصححوا حساباتهم".

جاءت تصريحاتها خلال لقاء رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجي مع المرشد مجتبى خامنئي. وناقش الجانبان، من بين أمور أخرى، سبل مكافحة الفساد والسعي للحصول على تعويضات للإيرانيين المتضررين من الحرب الأمريكية الإسرائيلية.

وتولى خامنئي منصب المرشد خلفاً لوالده بعد اغتيال الأخير خلال الضربات الافتتاحية للحرب في 28 فبراير. ولم يظهر علناً منذ توليه المنصب في أوائل مارس.

وأفادت التقارير أن رئيس البرلمان وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف التقى خامنئي في وقت سابق.