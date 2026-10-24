الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من زلزال بنما

أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في جمهورية بنما، وتسبب في أضرار مادية وعمليات إخلاء واسعة.

وتأتي الاستجابة الإغاثية العاجلة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- اليوم السبت، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وانطلاقاً من النهج الراسخ لدولة الإمارات، والتزامها الدولي بالتضامن الإنساني مع الدول والمجتمعات المتأثرة بالزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية المختلفة، وتوفير الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإيواء الضرورية، بما يضمن التخفيف من آثار الزلازل على جميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية المتضررة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات في سرعة تنفيذ الاستجابات الإغاثية وتقديم المساعدة ومد يد العون للمجتمعات والشعوب التي تواجه مختلف الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، والاستجابة الفورية لإغاثة المتضررين والوقوف مع المحتاجين لضمان سرعة التعافي المبكر وعودة الاستقرار.

وأوضح أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتعاون مع سفارة الدولة في بنما تنسق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لضمان سرعة وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، لا سيما في المناطق الأكثر تضرراً وللأسر الأكثر احتياجاً في مثل هذه الظروف الاستثنائية والأوقات الحرجة، وبما يتوافق مع تقييمات الوضع الإنساني الصادرة عن المنظمات الأممية المختصة.