وزراء خارجية R4 ونظرائهم في أوروبا يواصلون جهود تعزيز السلام

أكد وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الباكستانية والمملكة العربية السعودية (مجموعة R4)، إلى جانب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، التزامهم بمواصلة الإسهام في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، فضلاً عن معالجة التداعيات الأمنية والاقتصادية والتجارية لهذه القضايا.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن اجتماع مجموعة R4 مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بمدينة إسطنبول.

وناقش الوزراء مختلف القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وتشمل الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني والحاجة إلى التوصل إلى حل تفاوضي قائم على أساس الدولتين، والهجمات المروعة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، وسلامة وحرية الملاحة البحرية، والتصعيد الراهن في مضيقي هرمز وباب المندب وكذلك في البحر الأسود.

واتفق الوزراء على ضرورة معالجة النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد.

ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، شدد الوزراء على ضرورة إيجاد حلول تفاوضية دائمة لجميع النزاعات العالقة.

واتفق الوزراء على مواصلة الحوار بهذا الإطار، بهدف منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.