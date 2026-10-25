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مذكرة استخباراتية تحذّر من تكثيف إيران جهودها لاستهداف الأمريكيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مذكرة استخباراتية تحذّر من تكثيف إيران جهودها لاستهداف الأمريكيين

جاي كلايتون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية
جاي كلايتون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية
محمد على

حذّر مسئول استخباراتي أمريكي رفيع المستوى في إدارة ترامب في مذكرة اطلعت عليها صحف دولية، من أن إيران كثفت جهودها لاستهداف الأفراد الأمريكيين، وأن المؤامرات التي تنتهجها طهران ضد الأمريكيين قد وصلت إلى "مراحل متقدمة".


جاء التحذير الصادر عن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون بعد أن قلصت واشنطن عدد موظفي بعثتها في المملكة العربية السعودية في وقت سابق رداً على تصاعد الهجمات التي شنتها قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران.

وتزامنت تلك الهجمات على إحدى جبهات الصراع الإقليمي الذي استمر قرابة ثمانية أشهر والذي أشعلته الحرب الإيرانية بعد هجوم أمريكي إسرائيلي على طهران، مع تصاعد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرحت مصادر لوكالات الصحافة الدولية، بأن إيران كانت تستعد لرد أكثر قوة إذا استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق على أراضيها.

وكتب «كلايتون» إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في رسالة مؤرخة في 23 أكتوبر: "على وجه التحديد، ومن خلال قنوات مختلفة، تلقينا معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران قد زادت بشكل كبير من جهودها لاستهداف الأفراد الأمريكيين".

وأضاف: "لقد وصلت جهود التخطيط التي يقوم بها الإيرانيون ضد المواطنين الأمريكيين إلى مراحل متقدمة في كل من الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى".

كما تم إرسال نسخة من المذكرة غير المصنفة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والتي نشرتها أكسيوس لأول مرة.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء أوامرها للموظفين الحكوميين غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بمغادرة البعثات الدبلوماسية الأمريكية في المملكة العربية السعودية، كما خططت لسحب أفراد أسرهم من عدد من البعثات الأخرى في المنطقة، حسبما صرح مسئولون أمريكيون لوكالة رويترز.

وقامت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت بتحديث نصائح السفر لأكثر من اثنتي عشرة دولة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وإسرائيل، مشيرة إلى تزايد التهديد من الحوثيين الموالين لإيران.

ولم يتبق سوى أسبوع واحد على دخول الحرب الإيرانية شهرها التاسع، وقد أثرت بشكل كبير على معدلات تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

أمريكيون كلايتون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو 23 أكتوبر معلومات استخباراتية ترامب انتخابات التجديد النصفي

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