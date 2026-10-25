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التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة الرياض.. ومطار الملك خالد يُعلن استئناف عملياته جزئياً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة الرياض.. ومطار الملك خالد يُعلن استئناف عملياته جزئياً

المالكي
المالكي
محمد على

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض.

خلال ذلك،  أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض استئناف عملياته التشغيلية جزئياً بدءاً من اليوم، حيث خصَّص الصالتين رقم (1) للرحلات الداخلية، و(2) للدولية للناقلات الوطنية.

يأتي ذلك، فيما أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، اليوم، أنها اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين، أطلقتهما جماعة الحوثي، تجاه المملكة العربية السعودية.

وذكر اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، أنه تم اعتراض وتدمير الصاروخين الذين أطلقا باتجاه مدينتي الطائف وينبع.

وكانت قوات التحالف أعلنت عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

التحالف اعتراض وتدمير مسيّرة بمنطقة الرياض قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي الرياض مطار الملك خالد الدولي دعم الشرعية

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