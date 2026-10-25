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ترامب يستشيط غضباً بعد ما سُئل عن مدى قربه من شن هجوم على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستشيط غضباً بعد ما سُئل عن مدى قربه من شن هجوم على إيران

ترامب
ترامب
محمد على

استشاط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً عندما سُئل عن مدى قربه من شن هجوم مُحتمل على إيران.

وصرح مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه لن يضرب إيران مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

وقال «ترامب»: "هل تعتقد حقاً أنني سأخبرك إن كنت سأفعل ذلك؟" 

قال ترامب "وهناك احتمال أن أفعل.. وهناك أيضاً احتمال أن نتوصل إلى اتفاق رائع وكبير وجميل".


ويكرّر ترامب تأكيده على أن إيران تريد إبرام صفقة، "لكن المشكلة تكمن في ما إذا كانوا سيلتزمون بالصفقة؟".

وفي غضون ذلك، يتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان واشنطن بتعطيل المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنه يقول إنه لا يزال يعتقد "أن علينا الذهاب وإنهاؤها".

وفي تصريحات بُثت على التلفزيون الرسمي، قال إن المرشد الأعلى 

 أصدر تعليماته للمسؤولين الإيرانيين "بالذهاب وإتمام [الاتفاق]"، لكن "هؤلاء الأوغاد خرقوا قواعد اللعبة. كنا نجري محادثات، وقاموا بتعطيلها".

استعدت المنطقة لاحتمال أن تستأنف الولايات المتحدة أو إسرائيل هجماتها على إيران قبل أو بعد انتخابات الثلاثاء في إسرائيل أو انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.


 

الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران 3 نوفمبر المفاوضات للكونجرس الأمريكي

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